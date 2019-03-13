Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim o ismi gözden çıkardı!

Ligdeki zirve yarışısından kopmamak için uğraşan Galatasaray'da sezonun en büyük hayal kırıklığı hiç kuşkusuz Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne oldu. Beklenenin çok çok altında kalan Mbaye Diagne'nin sezonun geri kalan süresinde neler yapacağı merak edilirken öte yandan Fatih Terim'in Diagne'nin ipini çoktan çektiği iddia ediliyor. Fakat Diagne, Fatih Terim'in gözden çıkardığı ne ilk ne de son futbolcu. Türk futbol Fatih Terim'in pek çoğu sıradışı olan kavgalarını konuşuyor...

Giriş Tarihi: 13.03.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 16:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





