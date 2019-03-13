13 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim o ismi gözden çıkardı!

Ligdeki zirve yarışısından kopmamak için uğraşan Galatasaray'da sezonun en büyük hayal kırıklığı hiç kuşkusuz Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne oldu. Beklenenin çok çok altında kalan Mbaye Diagne'nin sezonun geri kalan süresinde neler yapacağı merak edilirken öte yandan Fatih Terim'in Diagne'nin ipini çoktan çektiği iddia ediliyor. Fakat Diagne, Fatih Terim'in gözden çıkardığı ne ilk ne de son futbolcu. Türk futbol Fatih Terim'in pek çoğu sıradışı olan kavgalarını konuşuyor...

Giriş Tarihi: 13.03.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 16:02
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim o ismi gözden çıkardı!

Daha önce pek çok oyuncusu ile sert bir biçimde yollarını ayırmıştı Fatih Terim. Bunun son örneği Serdar Aziz olmuştu. Şimdi de Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi sildi! Diagne'nin Instagram'dan yaptığı açıklama ise kafaları karıştıracak cinsten.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim o ismi gözden çıkardı!

Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve hem yönetim hem de taraftarın gözünde hüsran olarak nitelendirilen Diagne krizi devam ediyor...

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim o ismi gözden çıkardı!

INSTAGRAM'DAN AÇIKLADI

Eleştiriler sonrası Mbaye Diagne Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı: 'Henüz sahaya en iyi halimi yansıtmadım. En iyisi olmaya çalışıyorum. Herkes için eleştiri yapmak kolay. Benim bu eleştiriler karşısında başım dik ve sağlam duruyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. Daha iyisi olacak inşallah.'

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim o ismi gözden çıkardı!

Sarı-Kırmızılılar'da bekleneni henüz veremeyen Senegalli santrforun, teknik direktör Fatih Terimtarafından üstünün çizildiği iddia edildi. Nedeni ise sıra dışı bir olayda saklı. Ve Diagne'nin yaptığı bu paylaşım bu nedeni doğrular cinsten.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim o ismi gözden çıkardı!

ÇIKAR MASKENİ!

Senegalli golcünün taktığı maskeyle ilgili yöneticilerin sürekli uyarılarda bulunduğu kaydedildi. Buna bağlı olarak, Diagne'nin Kasımpaşa'daki gol sevinçlerinde taktığı King Kong maskesinin sırrı ortaya çıktı.

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