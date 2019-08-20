20 Ağustos 2019, Salı
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'Diagne'yi bize çaktılar'
Galatasaray Kulübü Eski İkinci Başkanı Hamdi Yasaman, sarı-kırmızılıların gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken sarı kırmızılılara geldiği günden bu yana gündemden düşmeyen Senegalli oyuncu Mbaye Diagne ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. Yasaman'ın Galatasaray, Diagne, Falcao ve Hasan Şaş sözleri gündeme bomba gibi düştü...
Giriş Tarihi: 20.08.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 14:03
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