Anasayfa Galeri GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde ters köşe! Dursun Özbek bombayı patlatıyor
GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde ters köşe! Dursun Özbek bombayı patlatıyor

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde ters köşe! Dursun Özbek bombayı patlatıyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, hazırlık maçlarında alınan sonuçların ardından transferde gaza basma kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarda bulunan Dursun Özbek ve yönetimi, golcü transferinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom, gizli şekilde yürüttüğü forvet transferinde ters köşe yapacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 14.07.2022- 11:19
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