06 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Saracchi ilk idmanına çıktı

Galatasaray Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Saracchi ilk idmanına çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 18:58
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Galatasaray'da Saracchi ilk idmanına çıktı

Galatasaray Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Galatasaray'da Saracchi ilk idmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi antremana katıldı. İşte antrenmandan kareler...

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Galatasaray'da Saracchi ilk idmanına çıktı
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Galatasaray'da Saracchi ilk idmanına çıktı
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Galatasaray'da Saracchi ilk idmanına çıktı
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