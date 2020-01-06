Fatih Terim'in idmandaki görüntüsü olay oldu!

Galatasaray'da yeni transferler Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru, imza atar atmaz kendilerini idmanda buldu. Devre arası transfer dönemine hızlı başlayan sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Florya Metin Oktay tesislerinde yapılan idmanda ise Fatih Terim'in görüntüsü olay oldu. Terim'in son görüntüsüyle ilgili Galatasaraylı taraftarlar da bir çok yorumda bulundu.

Giriş Tarihi: 06.01.2020 21:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





