06 Ocak 2020, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim'in idmandaki görüntüsü olay oldu!
Galatasaray'da yeni transferler Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru, imza atar atmaz kendilerini idmanda buldu. Devre arası transfer dönemine hızlı başlayan sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Florya Metin Oktay tesislerinde yapılan idmanda ise Fatih Terim'in görüntüsü olay oldu. Terim'in son görüntüsüyle ilgili Galatasaraylı taraftarlar da bir çok yorumda bulundu.
Giriş Tarihi: 06.01.2020 21:40
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...