06 Ocak 2020, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Görenler şaştı kaldı! Galatasaray'lı Onyekuru tanınmaz halde
Sezon başında transfere hızlı giriş yapan kadrosuna Babel, Nzonzi, Lemina ve Falcao gibi birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Sarı kırmızılı ekip ligin başında olduğu gibi devre arasına da hızlı girdi. Galatasaray, eski yıldızı Onyekuru'yu Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu transfer ile tüm gözleri üzerine çeken Onyekuru'nun yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Onyekuru'nun inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.
Giriş Tarihi: 06.01.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 18:48
- 1
- 174
- 2
- 174
- 3
- 174
- 4
- 174
- 5
- 174
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...