Görenler şaştı kaldı! Galatasaray'lı Onyekuru tanınmaz halde

Sezon başında transfere hızlı giriş yapan kadrosuna Babel, Nzonzi, Lemina ve Falcao gibi birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Sarı kırmızılı ekip ligin başında olduğu gibi devre arasına da hızlı girdi. Galatasaray, eski yıldızı Onyekuru'yu Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu transfer ile tüm gözleri üzerine çeken Onyekuru'nun yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Onyekuru'nun inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.