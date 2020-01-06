06 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Görenler şaştı kaldı! Galatasaray'lı Onyekuru tanınmaz halde

Sezon başında transfere hızlı giriş yapan kadrosuna Babel, Nzonzi, Lemina ve Falcao gibi birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Sarı kırmızılı ekip ligin başında olduğu gibi devre arasına da hızlı girdi. Galatasaray, eski yıldızı Onyekuru'yu Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu transfer ile tüm gözleri üzerine çeken Onyekuru'nun yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Onyekuru'nun inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 06.01.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 18:48
  • 1
  • 174
Görenler şaştı kaldı! Galatasaray'lı Onyekuru tanınmaz halde

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

  • 2
  • 174
Görenler şaştı kaldı! Galatasaray'lı Onyekuru tanınmaz halde

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

  • 3
  • 174
Görenler şaştı kaldı! Galatasaray'lı Onyekuru tanınmaz halde

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

  • 4
  • 174
Görenler şaştı kaldı! Galatasaray'lı Onyekuru tanınmaz halde

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

  • 5
  • 174
Görenler şaştı kaldı! Galatasaray'lı Onyekuru tanınmaz halde

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör