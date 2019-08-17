17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA...
Galatasaray'da büyük kriz kapıya dayandı. Cimbom kadrosuna kattığı 10 futbolcu için toplamda bonservis ve kiralama ücreti olarak 7.4 milyon Euro harcadı. Bunun yanında Galatasaray Fernando'nun satından da gelir elde etti. Fakat sarı-kırmızılılarda hesaplar tutmadı ve Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray transfer sezonunu artıda kapatmak adına bir şeyler yapmak zorunda. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 17.08.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 10:59
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