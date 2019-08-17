17 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA...

Galatasaray'da büyük kriz kapıya dayandı. Cimbom kadrosuna kattığı 10 futbolcu için toplamda bonservis ve kiralama ücreti olarak 7.4 milyon Euro harcadı. Bunun yanında Galatasaray Fernando'nun satından da gelir elde etti. Fakat sarı-kırmızılılarda hesaplar tutmadı ve Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray transfer sezonunu artıda kapatmak adına bir şeyler yapmak zorunda. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 10:59
  • 1
  • 9
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA...

Galatasaray transferde artıya geçemezse yıldız oyuncu Şampiyonlar Lig'inde oynayamayacak! İşte ayrıntılar...

  • 2
  • 9
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA...

10 transfere 7.4 milyon Euro harcayan, Fernando'dan ise 4.5 milyon Euro gelir elde eden yönetim, FFP anlaşması gereği bu açığa sebep olan oyuncusunu Avrupa kadrosuna yazamayacak.

  • 3
  • 9
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA...

Tabloyu değiştirmek için harekete geçmek zorunda olan kurmaylar bu açığı kapatamazsa büyük bir şok ile karşı karşıya...

  • 4
  • 9
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA...

Takvim'de yer alan habere göre; Eğer 2.9 milyon Euro'luk açık kapanamazsa, 5 milyon Euro bonservisiyle bu açığa neden olan Luyindama, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılamayacak.

G.SARAYLI YILDIZIN EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİLER! HABER İÇİN TIKLAYIN...

  • 5
  • 9
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA...

Zaten stoper sorunu da olan Cimbom, Luyindama'yı Devler Ligi'nde oynatamazsa kendini büyük bir krizin içinde bulacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör