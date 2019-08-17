17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray ucuz kurtuldu! Diagne...
Galatasaray yeni sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başladı. Birçok yıldızı kadrosuna katarak kadrosunu güçlendiren Cimbom birçok ismi daha gündemine almıştı. Yönetimin listedeki yıldızları kadrosuna katmak için görüşme gerçekleştirmişti. Fakat transferler gerçekleşmemişti. İşte Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği isimlerin son durumları...
Giriş Tarihi: 17.08.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 10:30
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