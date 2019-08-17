17 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray ucuz kurtuldu! Diagne...

Galatasaray yeni sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başladı. Birçok yıldızı kadrosuna katarak kadrosunu güçlendiren Cimbom birçok ismi daha gündemine almıştı. Yönetimin listedeki yıldızları kadrosuna katmak için görüşme gerçekleştirmişti. Fakat transferler gerçekleşmemişti. İşte Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği isimlerin son durumları...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 10:30
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Galatasaray ucuz kurtuldu! Diagne...

Galatasaray sezona mağlubiyetle başladı.

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Galatasaray ucuz kurtuldu! Diagne...

Gol yollarında sorun çeken sarı-kırmızılılarda ilk hedef Falcao.

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Galatasaray ucuz kurtuldu! Diagne...

Kolombiyalı yıldızın önümüzdeki hafta içi takıma katılması bekleniyor.

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Galatasaray ucuz kurtuldu! Diagne...

Cimbom Falcao'dan önce de birçok ismi transfer listesine almıştı.

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Galatasaray ucuz kurtuldu! Diagne...

İşte Galatasaray'ın ucuz kurtulduğunu gösteren o isimler ve son durumları...

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