30 Aralık 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da Radamel Falcao şartını sundu! Yönetime şok yanıt

2019 yazında Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao, sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Kolombiyalı golcünün kaçırdığı maç sayısı çıktığı maç sayısını geçerken, sarı-kırmızılı yönetim yıldız forvetle devre arasında yolları ayırmak istiyor. Fakat deneyimli oyuncudan şok bir yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Giriş Tarihi: 30.12.2020 00:31 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 06:16
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Galatasaray'da Radamel Falcao şartını sundu! Yönetime şok yanıt

Çok büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen golleriyle değil sakatlıklarıyla gündemde kalan Radamel Falcao'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

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Galatasaray'da Radamel Falcao şartını sundu! Yönetime şok yanıt

Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde, "Ocakta ne olacağı belli olmaz" açıklamasını yapınca ayrılık ihtimali belirmişti.

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Galatasaray'da Radamel Falcao şartını sundu! Yönetime şok yanıt

KISA SÜRE ÖNCE GÖRÜŞÜLDÜ

G.Saray yönetiminin, Falcao ile görüşerek, "Devre arası yolları ayıralım" teklifini sunduğu öğrenildi. Ancak gelen yanıt Sarı-Kırmızılılar'ı şoka uğrattı.

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Galatasaray'da Radamel Falcao şartını sundu! Yönetime şok yanıt

TÜM ALACAKLARINI İSTİYOR

1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki forvet, ancak ileriye dönük tüm alacaklarının ödenmesi durumunda takımdan ayrılmayı kabul edeceğini yönetime iletti.

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Galatasaray'da Radamel Falcao şartını sundu! Yönetime şok yanıt

BU KRİZ NASIL ÇÖZÜLECEK?

Burakamın 9 milyon Euro'yu bulması nedeniyle Galatasaray'ın eli-kolu bağlanmış durumda. Falcao krizinin nasıl çözüleceği merak konusu.

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