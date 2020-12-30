30 Aralık 2020, Çarşamba

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Galatasaray'dan yerli atağı! İşte transfer listesindeki 3 isim

Yaz transfer döneminde orta saha bölgesini yeterince güçlendiremeyen Galatasaray, ocak ayında bu işi bitirmek ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Gelecek sezon da yürürlüğe girecek yabancı sınırlamasını düşünen Cimbom, listesine 3 yerli ismi aldı. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Giriş Tarihi: 30.12.2020 00:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 06:16
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Galatasaray'dan yerli atağı! İşte transfer listesindeki 3 isim

Süper Lig'de zirveye yerleşen Galatasaray, ara transfer döneminde takımı daha da güçlendirip sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan yerli atağı! İşte transfer listesindeki 3 isim

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2020-2021 sezonuna ertelediği yeni yabancı kuralı ve sezon başında alınan yerli oyuncuların performansından çok memnun kalması nedeni ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gözünü yeniden iç piyasanın öne çıkan oyuncularına dikti.

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Galatasaray'dan yerli atağı! İşte transfer listesindeki 3 isim

AYTAÇ GELMEYE HAZIR
Fotomaç'ın haberine göre; Tecrübeli hocanın devre arasında kadrosunda görmek istediği üç isim öne çıkıyor. Listenin başında Kasımpaşa'dan ayrılmaya hazırlanan Aytaç Kara yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncu ile ciddi şekilde ilgileniyor.

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Galatasaray'dan yerli atağı! İşte transfer listesindeki 3 isim

Aytaç da Galatasaray'a transfer olmak isterken ve devre arasında bu transferin gerçekleşme olasılığı yüksek görülüyor.

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Galatasaray'dan yerli atağı! İşte transfer listesindeki 3 isim

SALİH, ALANYA'YA BAĞLI
Kayserispor İle sözleşmesini feshedip boşa çıkan Hüseyin Acar da listede... Bonservisi elinde olması cazip görülüyor. Alanya'nın başarılı ismi Salih Uçan uzun süredir G.Saray ile anılıyor.

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