Galatasaray'dan yerli atağı! İşte transfer listesindeki 3 isim

Yaz transfer döneminde orta saha bölgesini yeterince güçlendiremeyen Galatasaray, ocak ayında bu işi bitirmek ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Gelecek sezon da yürürlüğe girecek yabancı sınırlamasını düşünen Cimbom, listesine 3 yerli ismi aldı. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

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Giriş Tarihi: 30.12.2020 00:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 06:16 ABONE OL