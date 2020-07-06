06 Temmuz 2020, Pazartesi

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Galatasaray kanatları yeniliyor! Henry Onyekuru'nun yerine sürpriz isim...

Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, özellikle ligin ikinci yarısında aldığı galibiyet serisiyle zirveye ortak olmuş ve şampiyonluk yarışında 'ben de varım' demişti. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere ara verilmesiyle birlikte ritmini kaybeden sarı-kırmızılılar, çıktığı 4 maçta da galibiyet alamamıştı. Cimbom, birçok oyuncusunu sakatlığa kurban ederken, Henry Onyekuru'nun ise kiralık sözleşmesi bitmiş ve takımı Monaco tarafından geri çağrılmıştı. Aslan gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başlarken, Nijeryalı oyuncunun alternatifini buldu bile! İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 06.07.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 13:41
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Galatasaray kanatları yeniliyor! Henry Onyekuru'nun yerine sürpriz isim...

Corona virüsü arasından sonra çıktığı 4 maçta da galibiyet göremeyen Galatasaray, ara verilmeden önce de Sivasspor ve Beşiktaş'la berabere kalmıştı.

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Galatasaray kanatları yeniliyor! Henry Onyekuru'nun yerine sürpriz isim...

Aradan sonra Çaykur Rizespor'a yenilen Galatasaray, bu maçta Fernando Muslera ve Florin Andone'yi de sakatlığa kurban etmişti.

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Galatasaray kanatları yeniliyor! Henry Onyekuru'nun yerine sürpriz isim...

Sonrasında sırasıyla Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalan Cimbom, son olarak Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'a yenilerek şampiyonluk yarışına havlu atmıştı.

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Galatasaray kanatları yeniliyor! Henry Onyekuru'nun yerine sürpriz isim...

Cimbom ligde tel tel dökülürken, Trabzonspor maçı öncesi Henry Onyekuru şoku yaşanmıştı.

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Galatasaray kanatları yeniliyor! Henry Onyekuru'nun yerine sürpriz isim...

Kiralık sözleşmesi bittiği gerekçesiyle oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransız kulübü Monaco, kiralık oyuncularından bir tek Nijeryalı yıldızı takıma geri çağırmıştı.

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