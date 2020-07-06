Galatasaray kanatları yeniliyor! Henry Onyekuru'nun yerine sürpriz isim...

Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, özellikle ligin ikinci yarısında aldığı galibiyet serisiyle zirveye ortak olmuş ve şampiyonluk yarışında 'ben de varım' demişti. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere ara verilmesiyle birlikte ritmini kaybeden sarı-kırmızılılar, çıktığı 4 maçta da galibiyet alamamıştı. Cimbom, birçok oyuncusunu sakatlığa kurban ederken, Henry Onyekuru'nun ise kiralık sözleşmesi bitmiş ve takımı Monaco tarafından geri çağrılmıştı. Aslan gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başlarken, Nijeryalı oyuncunun alternatifini buldu bile! İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 06.07.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 13:41 ABONE OL