Galatasaray'da Onyekuru ve Saracchi hamlesi!

Galatasaray'da bir süredir teknik direktör Fatih Terim ve yönetim arasında oluşan gerginliğin sona ermesinin ardından gözler tekrar transfer hamlelerine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda öncelik Saracchi'nin bonservisi ve eski oyuncusu Onyekuru'nun tekrar takıma katılması olacak. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...





