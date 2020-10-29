29 Ekim 2020, Perşembe

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Galatasaray'da Onyekuru ve Saracchi hamlesi!

Galatasaray'da bir süredir teknik direktör Fatih Terim ve yönetim arasında oluşan gerginliğin sona ermesinin ardından gözler tekrar transfer hamlelerine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda öncelik Saracchi'nin bonservisi ve eski oyuncusu Onyekuru'nun tekrar takıma katılması olacak. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...


Giriş Tarihi: 29.10.2020 12:21
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Galatasaray'da Onyekuru ve Saracchi hamlesi!

Galatasaray'da, Türk Telekom Stadı'nda yapılan kritik toplantıda Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki gerilimin 'şimdilik' sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi.

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Galatasaray'da Onyekuru ve Saracchi hamlesi!

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Terim'in ısrarla istediği ancak bitirilemeyen isimleri devre arasında kadroya katmak için kolları sıvadı.

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Galatasaray'da Onyekuru ve Saracchi hamlesi!

Takvim'de yer alan habere göre yönetimin ilk hedefi Henry Onyekuru olacak.

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Galatasaray'da Onyekuru ve Saracchi hamlesi!

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı bu kez tapusuyla almak istiyor. Hedef, Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer etmek.

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Galatasaray'da Onyekuru ve Saracchi hamlesi!

Menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber yollayan genç yıldızın da Monaco yönetimi ile görüşerek transfer izni isteyeceği öğrenildi.

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