11 Nisan 2020, Cumartesi

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Galatasaray'da Onyekuru alarmı

Galatasaray'ın 1 yıl daha kadrosunda kiralık olarak tutmak istediği yıldız oyuncu Onyekuru hakkında flaş gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekip Nijeryalı yıldızı tekrar kiralamak isterken, Belçika temsilcisi yıldız futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Onyekuru'yu sezon başında Monaco'ya kaptıran sarı-kırmızılılar, aynı talihsizliği bir kez daha yaşamak istemiyor.

Giriş Tarihi: 11.04.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 14:58
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Galatasaray'da Onyekuru alarmı

Geçtiğimiz sezon kazanılan iki kupaya performansıyla büyük katkı sağlayan, bu sezon devre arasında döndüğü Galatasaray'da şampiyonluk ümitlerini yeşerten Henry Onyekuru'ya, yeni bir talip daha çıktı.

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Galatasaray'da Onyekuru alarmı

Genç yıldızın eski takımlarından Anderlecht, oyuncunun bonservisini Monaco'dan alabilmek için harekete geçti.

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Galatasaray'da Onyekuru alarmı

Tam da Sarı-Kırmızılılar'ın Onyekuru'yu tekrar kiralamaya çalıştığı günlerde yaşanan bu gelişme, kulüpte tam anlamıyla tedirginlik yaşatıyor.

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Galatasaray'da Onyekuru alarmı

Sezon başında Nijeryalı futbolcuyu renklerine katmaya hazırlanırken, Monaco'nun araya girerek 15 milyon Euro ödemesiyle hayal kırıklığı yaşayan Cim Bom, aynı senaryoyu bu kez Anderlecht'in yaşatmasına seyirci kalmak istemiyor.

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Galatasaray'da Onyekuru alarmı

ASLAN'IN EN BÜYÜK AVANTAJI...

Onyekuru'nun Galatasaray'da kalmak istemesi, kulübün en büyük avantajı. Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncunun bir an önce kiralık kontratını 1 sezon daha uzatırken, satın alma opsiyonunu da ele geçirmeyi planlıyor.

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