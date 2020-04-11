Galatasaray'da Onyekuru alarmı

Galatasaray'ın 1 yıl daha kadrosunda kiralık olarak tutmak istediği yıldız oyuncu Onyekuru hakkında flaş gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekip Nijeryalı yıldızı tekrar kiralamak isterken, Belçika temsilcisi yıldız futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Onyekuru'yu sezon başında Monaco'ya kaptıran sarı-kırmızılılar, aynı talihsizliği bir kez daha yaşamak istemiyor.