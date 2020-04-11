11 Nisan 2020, Cumartesi

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Galatasaray'da Fatih Terim yıldızlarını belirledi! Altyapıdan 8 isim...

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Corona virüsü salgınından sonra mali anlamda zorluk yaşayan kulüplerden Galatasaray, yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Bu kapsamda yerine getirilecek isimlerin daha uygun maliyetli olması beklenirken, teknik direktör Fatih Terim bu süreçte altyapıdan isimleri takıma monte etmeyi planlıyor. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 17:51
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yıldızlarını belirledi! Altyapıdan 8 isim...

Koronavirüs salgını sebebiyle bütün kulüpler maddi olarak sıkıntılı bir sürecin içine girdi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yıldızlarını belirledi! Altyapıdan 8 isim...

Avrupa'nın devleri şimdiden oyuncu maaşlarında ciddi indirimler yapmaya başladı. Galatasaray'da da teknik direktör Fatih Terim, scout ekiplerine önümüzdeki sezon için genç, potansiyeli yüksek ancak maliyeti düşük oyuncular için araştırma görevini verdi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yıldızlarını belirledi! Altyapıdan 8 isim...

Scout ekipleri bu veriler ışığında çalışmalar yaparken tecrübeli teknik hoca ise altyapılardaki isimleri tek tek inceliyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yıldızlarını belirledi! Altyapıdan 8 isim...

TERİM'İN GELECEK SEZON PLANI GENÇLER

Terim, önümüzdeki sezon yüksek maliyetli isimlerle yolların ayrılması durumunda hangi oyuncuları takıma monte edebileceğinin hazırlıklarına şimdiden başladı.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yıldızlarını belirledi! Altyapıdan 8 isim...

Tecrübeli teknik adam bu sezon forma durumlarına göre birçok genç oyuncusunu dönüşümlü olarak A Takım ile idmanlara çıkarıp, onlarla yakinen ilgilendi. Hatta bazı isimleri maç kadrosuna dâhil ettiği karşılaşmalar da oldu.

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