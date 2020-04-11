11 Nisan 2020, Cumartesi
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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan gündem yaratacak açıklamalar! Fatih Terim, Arda Turan ve doğum süreci...
Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formalarnı giyen başarılı futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi. Aslıhan Doğan Turan, karantina süreci, Arda Turan ile olan ilişkileri, doğum ve corona virüsü hakkında konuştu.
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