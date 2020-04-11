Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan gündem yaratacak açıklamalar! Fatih Terim, Arda Turan ve doğum süreci...

'BAKIMLIYIM'

"Ojelerimi kendim sürüyorum. Saçlarım düz olduğu için yıkayıp çıktığımda fönlü gibi oluyor. Karantinada bakım konusunda zorlanmıyorum."

'HAMZA İLE VAKİT GEÇİRİYORUM'

"Bu süreçte Hamza ile bol bol vakit geçiriyorum. Dışarı çıkamadığımız için kendi bahçemizde zaman geçiriyoruz. Geçen gün beraber pizza yaptık. O bizi güldürüyor, biz onu... Çok eğlenceli bir çocuk."

'ARDA İLE KAVGA ETMEDİK'

"Karantinada 20. günümüz. Arda ile hiç kavga etmedik. Bu aralar yardım işlerine çok konsantre. Arda yardım işlerinin gizli kalmasından taraftar ama bu kez farkındalık yaratmak için böyle bir paylaşım yaptı. Çok zor durumda olan insanlar var. Allah bir an önce şifa versin."

'EVLİLİĞİM ÇOK GÜZEL'

"Ben hiçbir evlilik 4x4'lük değil demiştim. Sanki kendi evliliğim 4x4'lük değilmiş gibi manşetler atıldı. Çok şükür benim güzel bir evliliğim var."