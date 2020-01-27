27 Ocak 2020, Pazartesi

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Mbaye Diagne'yi övgüye boğdular: Dünyanın en iyilerinden

Galatasaray'dan kiralandığı Club Bugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne için takım arkadaşlarından açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 27.01.2020 21:21
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Mbaye Diagne'yi övgüye boğdular: Dünyanın en iyilerinden

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan yaklaşık 13 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kiralık olarak Club Brugge'a gönderilmişti.

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Mbaye Diagne'yi övgüye boğdular: Dünyanın en iyilerinden

Belçika Pro Lig'de 6 karşılaşmada 4 gol kaydeden Diagne, Brugge'da da disiplinsiz hareketler sergileyince süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

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Mbaye Diagne'yi övgüye boğdular: Dünyanın en iyilerinden

Belçika ekibinin tecrübeli futbolcuları Simon Deli ve Brandon Mechele, antrenmanlarını bir süredir bireysel olarak sürdüren Senegalli futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Mbaye Diagne'yi övgüye boğdular: Dünyanın en iyilerinden

BRANDON MECHELE: "UYUM SORUNU NORMAL"

Mbaye Diagne'nin takımda yeni olması nedeniyle uyum probleminin doğal olduğunu belirten Mechele, "Diagne diğer forvetlerimizden farklı bir karakterde. Sağlam bir adam."

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Mbaye Diagne'yi övgüye boğdular: Dünyanın en iyilerinden

"Maçlarda fırsatları değerlendirememiş olabilir ama yeni bir yerdesin ve uyum sorunu olacaktır. Tabi ne olacağı konusunda kararı kulüp verecektir" diye konuştu.

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