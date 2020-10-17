17 Ekim 2020, Cumartesi

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Galatasaray'da Marcao değerini katladı! Yüzde 450...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Marcao, değerine değer katmaya devam ediyor... Sarı kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana yükselen bir form grafiğine sahip olan Marcao, Süper Lig'de de zirveye yükseldi. İşte yıldız oyuncunun değerindeki artış...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 10:56
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Galatasaray'da Marcao değerini katladı! Yüzde 450...

2018-19 sezonunda 4 milyon euro karşılığında Portekiz ekibi Chavez'den transfer edilen Marcao değerini de katladı.

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Galatasaray'da Marcao değerini katladı! Yüzde 450...

Brezilyalı oyuncu için sarı-kırmızılı yönetim 15 milyon euro isterken Transfermarkt'ın son güncellemesine göre de Marcao'nun değeri 9 milyon euro'ya ulaştı.

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Galatasaray'da Marcao değerini katladı! Yüzde 450...

İmza attığı gün 2 milyon euro piyasa değeri olduğu açıklanan oyuncu, geride kalan 2 yılda büyük bir çıkışa geçti.

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Galatasaray'da Marcao değerini katladı! Yüzde 450...

24 yaşındaki oyuncu için yapılan bir önceki değerlendirmede 5.5 milyon euro olan değer yine artışa geçerek 9 milyon euro oldu. Bu yükseliş aynı zamanda Süper Lig'in de en yüksek artışı oldu.

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Galatasaray'da Marcao değerini katladı! Yüzde 450...

Galatasaray yönetimi, sezon başında Roma'nın da talip olduğu oyuncu için 15 milyon euro isterken Brezilya Milli Takımı'na seçilme ihtimali ile değerini daha da artırması bekleniyor.

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