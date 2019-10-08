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Galatasaray'da 6 ayrılık 5 transfer! Fatih Terim listeyi verdi
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, sezon sonu da dahil olmak üzere 6 isimle yollarını ayırıp 5 mevkiye takviye yapmaya hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 08.10.2019 01:01 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 07:53
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