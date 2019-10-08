08 Ekim 2019, Salı

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Galatasaray'da 6 ayrılık 5 transfer! Fatih Terim listeyi verdi

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, sezon sonu da dahil olmak üzere 6 isimle yollarını ayırıp 5 mevkiye takviye yapmaya hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 01:01 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 07:53
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Galatasaray'da 6 ayrılık 5 transfer! Fatih Terim listeyi verdi

Süper Lig'in 7. haftası haftasonu oynanan mücadelelerle tamamlandı. İlk 7 hafta sonunda Alanyaspor ilk sırada bulunurken 2. sırada Sivasspor 3. sırada ise Trabzonspor bulunuyor.

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Galatasaray'da 6 ayrılık 5 transfer! Fatih Terim listeyi verdi

İlk 7 hafta sonunda beklentilerin çok altında kalan Galatasaray ise 10 puanla 10. sırada bulunuyor.

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Galatasaray'da 6 ayrılık 5 transfer! Fatih Terim listeyi verdi

Geçtiğimiz 2 yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezon çıktığı maçlarda gol atmakta güçlük çekiyor.

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Galatasaray'da 6 ayrılık 5 transfer! Fatih Terim listeyi verdi

Yaz transfer döneminde forvet hattını Falcao, Andone, Ryan Babel, Emre Mor, Jimmy, Adem büyük gibi isimlerle güçlendiren sarı- kırmızılılar sahada istediği sonuçları alamıyor.

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Galatasaray'da 6 ayrılık 5 transfer! Fatih Terim listeyi verdi

Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 9 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 5'inde gol atmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım 9 karşılaşmada sadece 6 gol atabildi.

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