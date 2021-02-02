02 Şubat 2021, Salı

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Galatasaray-Başakşehir maçına Muslera damga vurdu! "Dünyayı kurtaran adamın oğlu"

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. Mücadelede durum 0-0 iken VAR incelemesi sonrası turuncu-lacivertliler penaltı atışı kazanırken, Muslera meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi. Taraftarlar da Muslera'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte o yorumlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 02.02.2021 20:37
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Galatasaray-Başakşehir maçına Muslera damga vurdu! Dünyayı kurtaran adamın oğlu

Süper Lig'in 23. haftasının kritik mücadelesinde Galatasaray sahasında Başakehir ile karşılaştı.

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Galatasaray-Başakşehir maçına Muslera damga vurdu! Dünyayı kurtaran adamın oğlu

Mücadelenin 22. dakikasında 18. dakikasında Epureanu ve Marcao'nun girdiği hava topu mücadelesinde Marcao'nun rakibine yaptığı dirsek müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi gerçekleştirdiği VAR kontrolü sonrası beyaz noktayı işaret etti.

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Galatasaray-Başakşehir maçına Muslera damga vurdu! Dünyayı kurtaran adamın oğlu

Ancak Fernando Muslera iyi performansına bir de penaltı kurtarışı eklerken, taraftarların gönlünü bir kez daha fethetti.

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Galatasaray-Başakşehir maçına Muslera damga vurdu! Dünyayı kurtaran adamın oğlu

Muslera bu kurtarışı sonrası sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

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Galatasaray-Başakşehir maçına Muslera damga vurdu! Dünyayı kurtaran adamın oğlu

İşte sosyal medyada Muslera tepkileri...

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