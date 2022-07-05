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Galatasaray’da Mostafa Mohamed krizi! Dursun Özbek çare olamadı

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Dursun Özbek çare olamadı

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi yaşanıyor. Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, yıldız oyuncunun bonservisini Zamalek kulübüne ödemek istedi. Ancak Özbek'e bu ödemede sürpriz bir engel çıktı. İşte Cimbom'da yaşanan flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 05.07.2022- 06:50
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