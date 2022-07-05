Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi büyüyor... Bilindiği gibi Cimbom, yıldız oyuncunun opsiyon hakkını kullanmış ve Zamalek'e 4 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Ancak Takvim'in haberine göre, o ödeme gerçekleşmedi. Galatasaray'ın nakit sorunu olduğu için Başkan Dursun Özbek ve yönetim Mohamed'in bonservis ücretini kendi imkanlarıyla ödemek istedi. Ancak Bankalar Birliği bu ödemeyi kabul etmedi. Galatasaray kısa vadeli bu ödemeleri çözmek için kredi planını devreye soktu. Yönetim bireysel nakit teminatı vererek kulübün kredi kullanması için uğraş veriyor. Cimbom'da geçen sezon 27 Süper Lig maçında forma giyen Mostafa Mohamed inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Tecrübeli oyuncu 27 maçta 7 gol attı. Ayrıca 3 de asist yaptı. G.Saray, Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed ile 2025 yılına kadar anlaştı. Mohamed'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. 1.85 boyundaki Mohamed, Mısır Milli Takım'ında 21 maça çıktı. Mohamed 21 maçta 4 gol attı. Mohamed kariyerinde, Zamalek, Gaish, Tanta ve El Dakhlia formaları da giydi.