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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İmzalar peş peşe gelecek

Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İmzalar peş peşe gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. 2022/2023 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yapacak olan sarı-kırmızılılar, transferde atağa kalktı. Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-kırmızılılar, 4 yıldız ismi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 05.07.2022- 10:45
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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İmzalar peş peşe gelecek

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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