Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İmzalar peş peşe gelecek

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dursun Özbek'in başkanlık seçimini kazanmasının ardından yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırarak Okan Buruk'u takımın başına getirdi. 48 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Yeni sezon öncesi pek çok bölgeye takviye yapmayı planlayan Cimbom, ilk olarak ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Kazımcan Karataş ile de resmi sözleşme imzaladı. Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerini resmiyete kavuşturan Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Cimbom, bu iki ismin ardından tam 4 futbolcuyla daha imza attırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... JOAO PEDRO 10 numara bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'da listenin ilk sırasında Joao Pedro yer alıyor. Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Brezilya asıllı İtalyan futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı. Galatasaray yönetiminin 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Cagliari cephesiyle son detayları konuştuğu öğrenildi. İtalyan ekibinin başkanı Tommaso Giulini de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Joao Pedro'ya olan ilgisini doğrulamıştı. Joao Pedro transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla 39 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 13 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. HARIS SEFEROVIC Forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray, Benfica forması giyen Haris Seferovic'i gündemine aldı. Benfica Teknik Direktörü Ruben Amorim'in İsviçreli golcüyü yeni sezonda kadroda düşünmediği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Benfica Başkanı Rui Costa ile Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün bir görüşme gerçekleştirdiği ve Costa'nın Ergün'e Seferovic'i önerdiği belirtildi. Galatasaray yönetiminin Haris Seferovic transferi için önümüzdeki günlerde resmi girişimlerde bulunması bekleniyor. Geçen sezon Benfica formasıyla 15 maça çıkan deneyimli forvet, 5 gol ve 3 asist kaydetti. OLA SOLBAKKEN Sözleşmesi sona eren Ryan Babel ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, bu bölge için aradığı ismi Norveç'te buldu. Sarı-kırmızılılar, Bodo/Glimt forması giyen Ola Solbakken'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Norveç ekibine 1 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Öte yandan Norveçli futbolcunun menajerinin İstanbul'a geldiği ve sarı-kırmızılı yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Bodo/Glimt formasıyla 8 maçta süre alan Solbakken, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. NAMPALYS MENDY Orta saha takviyesi için kolları sıvayan yönetim, geçtiğimiz sezonlarda da transfer listesinde yer alan Nampalys Mendy'i yeniden gündemine aldı. Ajansspor'un haberine göre; Ndombele, Idrissa Gueye, Morgan Sanson, ve William Carvalho gibi isimler de listede bulunurken Nampalys Mendy için girişimler hızlandı. Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers ile problem yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, Senegal'in Afrika Kupası şampiyonluğunda büyük rol oynamış ve dikkatleri yeniden üzerine çekmişti. Tecrübeli futbolcu, 1.5 milyon Euro maaşa Galatasaray'a gelmeye hazır. Leicester City ile dokusu tutmayan futbolcunun İngiliz kulübünden bedavaya ayrılma durumu olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2023'te sona erecek Nampalys Mendy, Galatasaray ile her konuda anlaşma sağlarsa bonservis bedeline ödeme yapılmaması için şartlar zorlanacak. Geçtiğimiz sezon Leicester City ile 18 maça çıkan Mendy, gol ve asist katkısı üretemedi.