Galatasaray’da Cenk Ergün transferleri bitirmeye gidiyor! İşte hedefteki yıldızlar

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da kadroyu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: 'Transfer gündeminin içerisinde arayışlarımız var. Bulduğumuz, beğendiğimiz, ilgilendiğimiz oyuncular var. Bu her gün güncelleniyor aslında.' 'Bir opsiyon çıkıyor, olabilme olasılığına bakıyoruz, görüşüyoruz, bazen oluyor bazen de olmuyor. Önümüzde çok fazla gün var. Bir yandan da kampa transferlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz.' 'Altyapımızdan çıkan oyuncuları da burada değerlendirmek istiyoruz. Oradaki hazırlık maçlarında oyuncularımızı değerlendireceğiz. Kampa yetiştirebilirsek transferlerimizi yerli ve yabancı, onları da kadro içerisinde değerlendireceğiz.' 'Çok fazla alternatifi olan bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen seneden eksiklerimizi çok iyi biliyoruz. Bu gizli bir şey değil, hepimizin ortak kanısı. Eksiklerimizin nerelere olduğunu çok iyi biliyoruz.' 'Oraya da en doğru şekilde takviye yapmaya çalışıyoruz. Ben, teknik heyetimle birlikte, Cenk Bey sportif anlamda, Erden Bey yönetim bazında hepimiz beraber doğru bir şekilde hareket ediyoruz.' 'Bazen transfer işi çabuk oluyor, bazen geç oluyor ama en doğru oyuncuları takımın içine sokmak istiyoruz. Takımdan ayrılacak isimleri belirlemedim. Kamptaki hazırlık maçlarında oyuncuları görmek istiyorum.' 'Kadro yapısıyla ilgili tabii ki düşüncelerimiz var. Bunu ortadan kaldıracak performansları oyuncuların ortaya koyması gerekiyor. Burada da hem hazırlık kampındaki çalışmalar hem de hazırlık maçları oyuncularımız için ölçü olacak.' 'Burada oyuncu içeri katmamız gerekiyor. Oyuncu içeri kattıktan sonra da kadro şekillenmemiz daha doğru bir şekilde ortaya çıkacak.' 'Elimizde değerli oyuncular var, bu oyuncuları kullanmak istiyoruz. Bunun yanında orta saha bölgesine oyuncu katmak istiyoruz.' 'Hücumda da bizim için opsiyon olacak, kiralıktan dönen önemli oyuncular var. Yunus gibi, Emre Akbaba gibi ön bölgede bize direkt katkı sağlayabilecek oyuncular var.' 'Şu an önceliğimiz orta saha bölgesi, diğer bölgeler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belki biri önce gelir, biri sonra gelir. Abdülkerim ve Kazımcan aramıza katıldı. Onlar bizim için hem Türk oldukları için çok iyi opsiyonlar hem de gelecek için bundan sonraki seneler için Galatasaray'ın geleceği adına yaptığımız yatırımlar.' 'İhtiyacımız olan bölgeler var ama önceliğimiz orta saha. Diğerleri aciliyetimiz olsa da bekleme şansımızın olduğu bölgeler.' Transferle ilgili bu açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk'un listesinde olan isimler de ortaya çıkmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda futbol direktörü Cenk Ergün'ün listede olan isimlerin transferini bitirmek için yurt dışı seferine çıkacağı ifade edildi. İşte Galatasaray'ın ilgilendiği isimler: JOAO PEDRO Galatasaray, 10 numara transferi için Cagliari forması giyen Joao Pedro ile görüşüyor. Sarı-kırmızılılar, bu transferi bir an önce noktalayıp yıldız oyuncuyu kampa dahil etmek istiyor. İtalyan ekibi Joao Pedro için 7 milyon Euro isterken, Galatasaray şimdilik 3 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Galatasaray'ın bu transferi yakın zamanda bitirmesi bekleniyor. MATIAS VECINO Orta sahasını güçlendirmek isteyen Aslan'ın transfer listesinde olan isimlerden biri de Matias Vecino. Inter'den ayrılan ve boşa çıkan Uruguaylı oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. OKAY YOKUŞLU Geçtiğimiz sezon orta sahada büyük sıkıntılar çeken Galatasaray, Celta Vigo'dan ayrılan ve boşta olan Okay Yokuşlu'yu da gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, boşta olan oyuncu için bilgi alacak. UMUT BOZOK Galatasaray, Gomis, Diagne ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayırıp yeni sezona farklı bir forvet hattıyla girmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı yönetim geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'u gündemine aldı. Galatasaray, eldeki forvetlerden çıktıktan sonra Umut Bozok'u kadrosuna dahil edecek. ERIK BOTHEIM Aslan, forvet hattı için Krosnadar'a transfer olan ancak hiç forma şansı bulamayan Erik Botheim'la ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Krosnadar'la sözleşmesi bulunan ve Rusya'dan bedava olarak ayrılma ihtimali bulunan oyuncu için ileride bir sorun olmaması adına hukukçularla görüşmelerini sürdürüyor. SOLBAKKEN Galatasaray, Bodo Glimt ile olan sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Solbakken ile görüşmelerini sürdürüyor. Genç yıldızın menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. WILLIAM CARVALHO Galatasaray, orta saha transferi için Real Betis forması giyen William Carvalho ile görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'ın bu transferleri kısa zaman içerisinde tamamlayıp kampa yetiştirmesi bekleniyor.