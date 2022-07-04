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Galatasaray’da Cenk Ergün transferleri bitirmeye gidiyor! İşte hedefteki yıldızlar

Galatasaray'da Cenk Ergün transferleri bitirmeye gidiyor! İşte hedefteki yıldızlar

Galatasaray transfer haberi: Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün'ün transferleri bitirmek adına yurt dışı seferine gideceği öğrenildi. İşte sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde yer alan isimler... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 04.07.2022- 11:39 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022- 11:47
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