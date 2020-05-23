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Galatasaray'da Michael Seri'nin alternatifi hazır! Yıldız ismin kardeşi...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve takımına geri dönmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar Fildişi Sahilli futbolcunun yerini yıldız ismin kardeşini alarak dolduracak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 11:27
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Galatasaray'da Michael Seri'nin alternatifi hazır! Yıldız ismin kardeşi...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, listesinde dikkat çeken bir ismi dahil etti.

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Galatasaray'da Michael Seri'nin alternatifi hazır! Yıldız ismin kardeşi...

Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri'nin, gelecek sezonda Galatasaray'da olması beklenmiyor.

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Galatasaray'da Michael Seri'nin alternatifi hazır! Yıldız ismin kardeşi...

Fas basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun yerine gelecek sürpriz isim duyruldu...

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Galatasaray'da Michael Seri'nin alternatifi hazır! Yıldız ismin kardeşi...

Galatasaray'ın, 2012-2014 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat'ı listesine dahil ettiği ifade edildi.

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Galatasaray'da Michael Seri'nin alternatifi hazır! Yıldız ismin kardeşi...

Haberde, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Seri'nin yerine, Sofyan Amrabat'ın kadroya dahil edilmesinin beklendiği kaydedildi.

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