15 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Mbia sürprizi

Ünlü İtalyan spor sitesi Foot Mercato'nun bugün yayınladığı habere göre Galatasaray, eski Trabzonsporlu orta saha Stephane Mbia'yı listeye aldı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüp için cazip bir seçenek olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 14.06.2019 21:46 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 07:54
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Galatasaray'da Mbia sürprizi

Galatasaray için dün Fransız basınından ilginç bir transfer iddası ortaya atıldı.

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Galatasaray'da Mbia sürprizi

Foot Mercato sitesi, son olarak Çin ekibi Wuhan Zall'da oynayan ve sözleşmesi biten 33 yaşındaki Stephane Mbia'nın sarı-kırmızılı kulübün listesine girdiği ileri sürüldü.

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Galatasaray'da Mbia sürprizi

Haberde tecrübeli ön liberonun yeniden Avrupa'da forma giymek istediği belirtilirken, bonservis sorununun olmamasının transfer için önemli rol oynadığı kaydedildi.

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Galatasaray'da Mbia sürprizi

TRABZON'DA YARIM SEZON

Haberin detayında İspanyol ekipleri Espanyol, Getafe ve Celta Vigo'nun da Kamerunlu futbolcu ile ilgilendiğinin altı çizildi.

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Galatasaray'da Mbia sürprizi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Galatasaray'ın transferde avantajlı olduğu yorumu yapıldı.

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