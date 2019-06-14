15 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da Mbia sürprizi
Ünlü İtalyan spor sitesi Foot Mercato'nun bugün yayınladığı habere göre Galatasaray, eski Trabzonsporlu orta saha Stephane Mbia'yı listeye aldı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüp için cazip bir seçenek olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 14.06.2019 21:46 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 07:54
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