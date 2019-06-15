15 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da kriz! Fatih Terim ile ters düştü
Spot Toto Süper Lig'de gelecek sezon için kadro çalışmalarına başlayan Galatasaray'da büyük bir kriz patlak verdi. Sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız ismin takımdan ayrılmak istemediği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 15.06.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 11:25
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