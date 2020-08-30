Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin dönüşü muhteşem oldu! Arda Turan detayı...

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, beklentilerin altında kalmış ve geçtiğimiz yaz Club Brugge'e transfer olmuştu. Belçika temsilcisinde de tutunamayan Senegalli, orada da kadro dışı kalmıştı. Kiralık sözleşmesi biten ve sarı-kırmızılı ekibe geri dönen 28 yaşındaki golcünün dönüşü ise muhteşem oldu. İşte detaylar...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 30.08.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 11:47 ABONE OL