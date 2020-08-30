30 Ağustos 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin dönüşü muhteşem oldu! Arda Turan detayı...

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, beklentilerin altında kalmış ve geçtiğimiz yaz Club Brugge'e transfer olmuştu. Belçika temsilcisinde de tutunamayan Senegalli, orada da kadro dışı kalmıştı. Kiralık sözleşmesi biten ve sarı-kırmızılı ekibe geri dönen 28 yaşındaki golcünün dönüşü ise muhteşem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 11:47
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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin dönüşü muhteşem oldu! Arda Turan detayı...

Yeni sezonda lig, kupa ve Avrupa'da 50'den fazla maç oynayacak olan Galatasaray'da forvet rotasyonu için şu anda elde dört oyuncu bulunuyor.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin dönüşü muhteşem oldu! Arda Turan detayı...

Radamel Falcao ve Mbaye Diagne ilk 11 için rekabet edecek. Oğulcan Çağlayan ve ayrılmazsa Adem Büyük de formanın diğer adayları...

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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin dönüşü muhteşem oldu! Arda Turan detayı...

Forvet hattındaki bu rekabet Fatih Terim'i oldukça memnun ederken geçen sezon yaşadığı sakatlık problemleri yüzünden katkı sağlamayan Falcao fizik olarak iyi durumda ve oldukça istekli çalışıyor.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin dönüşü muhteşem oldu! Arda Turan detayı...

Ancak Kolombiyalı golcünün forması bu kez garanti görünmüyor.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin dönüşü muhteşem oldu! Arda Turan detayı...

ÇİFT FORVETLE ÇIKABİLİR
Kötü geçen Club Brugge deneyiminin ardından yeniden Florya'ya dönen Mbaye Diagne sezona bomba gibi girecek gibi görünüyor.

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