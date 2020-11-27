27 Kasım 2020, Cuma

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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! O isim kulübeye geri dönüyor

Galatasaray Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlamış ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Gerek sakatlıklar gerekse Covid-19'a yakalanan oyuncular nedeniyle ilk 11'de büyük değişikliklere giden teknik direktör Fatih Terim, verilen şansı iyi kullanamayan o ismi Çaykur Rizespor maçında yedek oturtacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2020 10:39
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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! O isim kulübeye geri dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlık ve corona virüsü olan futbolculardan dolayı kadro kurmakta zorlanıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! O isim kulübeye geri dönüyor

Kayserispor maçına birçok eksikle çıkan sarı-kırmızılılar 10 kişi rakibi karşısında 1-0 üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! O isim kulübeye geri dönüyor

Süper Lig'in 10. haftasında zorlu Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da deneyimli çalıştırıcı son Kayserispor kadrosundan birkaç değişiklik yapmayı planlıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! O isim kulübeye geri dönüyor

Saracchi ve Etebo'nun takıma dönmeleri beklenirken, Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk önemli eksikler olarak göze çarpıyor.


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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! O isim kulübeye geri dönüyor

Bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun ise son durumunun henüz netlik kazanmadığı belirtilirken, idman eksiği nedeniyle riske edilmek istenmediği belirtildi.

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