13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Felipe Melo'dan Galatasaray itirafı

Brezilya ekiplerinden Palmerias'ta forma giyen tecrübeli futbolcu Felipe Melo, Sebastien Frey'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Galatasaray'dan ayrılma süreci ilgili de konuşan yıldız isim flaş ifadeler kullandı. İşte Melo'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 22:28
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Felipe Melo'dan Galatasaray itirafı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, bir dönem Bursaspor'da forma giyen kaleci Sebastien Frey'in canlı yayınına katıldı. Felipe Melo, Galatasaray'dan Inter'e transfer olmasını anlatırken, "Çocukluk hayalimdi" ifadesini kullandı.

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Felipe Melo'dan Galatasaray itirafı

Football Italia'nın haberine göre Sebastien Frey'in ınstagram canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Felipe Melo, Galatasaray'dan Inter'e transfer olma kararını anlattı.

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Felipe Melo'dan Galatasaray itirafı

"KALBİMİN YARISI GALATASARAY'DA KALDI"

Felipe Melo açıklamalarında, ""Galatasaray'da tarih yazdım. Orada oynarken kendimi çok rahat hissediyordum çünkü Galatasaray taraftarları için bir idol haline geldim.

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Felipe Melo'dan Galatasaray itirafı

Galatasaray'dan ayrılırken henüz yeni sözleşme imzalamıştım. Inter'de oynamak benim çocukluk hayalimdi. Kalbimin yarısı Galatasaray'da kaldı." dedi.

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Felipe Melo'dan Galatasaray itirafı

CHIELLINI'YE BİR YANIT DAHA!

Felipe Melo, kendisini saygısızlıkla suçlayan eski takım arkadaşı Chiellini'ye bir kez daha yanıt verdi.

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