Felipe Melo'dan Galatasaray itirafı

Brezilya ekiplerinden Palmerias'ta forma giyen tecrübeli futbolcu Felipe Melo, Sebastien Frey'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Galatasaray'dan ayrılma süreci ilgili de konuşan yıldız isim flaş ifadeler kullandı. İşte Melo'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 22:28 ABONE OL