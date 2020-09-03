03 Eylül 2020, Perşembe

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Galatasaray'da Marcao'dan şok istek! Takımdan ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın 1.5 yıl önce Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Marcao, sarı-kırmızılılardan şok bir talepte bulundu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Premier Lig ekibi Newcastle United'ı takip eden 24 yaşındaki stoperin bu hamlesinin sebebi de ortaya çıkmış oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 09:28
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Galatasaray'da Marcao'dan şok istek! Takımdan ayrılıyor mu?

Transferde temkinli adımlar atan Galatasaray'da bekleyiş sürerken Marcao krizi patlak verdi.

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Galatasaray'da Marcao'dan şok istek! Takımdan ayrılıyor mu?

Sarı-kırmızılılarda orta saha mevkisi için yoğun bir çaba sarfedilirken, Brezilyalı stoper ile ilgili yaşanan gelişme keyifleri kaçırdı.

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Galatasaray'da Marcao'dan şok istek! Takımdan ayrılıyor mu?

Newcastle United ile adı geçen genç savunmacı, sosyal medyadan İngiliz ekibini takip ederek kafa karıştırmıştı.

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Galatasaray'da Marcao'dan şok istek! Takımdan ayrılıyor mu?

Takımdan ayrılacağı söylentileri yayılan Marcao'nun bu hamlesinin altında yatan gerçek ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Marcao'dan şok istek! Takımdan ayrılıyor mu?

MENAJERİ YÖNLENDİRDİ!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'dan 850 bin alan ve aldığı ücretten memnun olmayan Marcao'nun zam istediği ve son dönemdeki gelişmelerin ardında da bu beklentinin etkili olduğu belirlendi.

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