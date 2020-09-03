Galatasaray aradığı orta sahayı buldu! Bonservissiz geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takımın ilk hedefi kadroya orta saha dahil etmek. Seri ve Lemina'nın ayrılığı sonrası bu bölgede boşluk çekerken Cimbom, aradığı ismi buldu ve menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 07:26 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 07:28 ABONE OL