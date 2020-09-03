03 Eylül 2020, Perşembe

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Galatasaray aradığı orta sahayı buldu! Bonservissiz geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takımın ilk hedefi kadroya orta saha dahil etmek. Seri ve Lemina'nın ayrılığı sonrası bu bölgede boşluk çekerken Cimbom, aradığı ismi buldu ve menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 07:26 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 07:28
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Galatasaray aradığı orta sahayı buldu! Bonservissiz geliyor

Geçtiğimiz sezon orta sahayı kiralık isimlerden N'Zonzi, Seri ve Lemina'nın üstüne kuran Galatasaray, bu isimlerle yolların ayrılmasıyla birlikte orta saha bomboş kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray aradığı orta sahayı buldu! Bonservissiz geliyor

Kaptan Selçuk İnan'ın da sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bitmiş ve deneyimli oyuncu aktif futbol kariyerine son verdiğini açıklamıştı.

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Galatasaray aradığı orta sahayı buldu! Bonservissiz geliyor

Bu kapsamda orta sahaya transfer yapmak isteyen Cimbom, aynı zamanda fırsat transferi olarak gördüğü bir isme ilk teklifini yaptı.

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Galatasaray aradığı orta sahayı buldu! Bonservissiz geliyor

Galatasaray transferde vites taktı... Yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim rotayı bu kez bonservisi elinde olan Aleix Garcia'ya çevirdi.

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Galatasaray aradığı orta sahayı buldu! Bonservissiz geliyor

Son olarak Manchester City ve kiralık olarak Mouscron formalarını giyen İspanyol orta saha oyuncusu için ilk adım atıldı. Bu oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Galatasaraylı yöneticiler oyuncunun menajerine ilk teklifi yaptı.

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