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Galatasaray'da Marcao veya Luyindama giderse o ismin bonservisi alınacak! Fatih Terim onay verdi

Yaz transfer ve tescil döneminin 5 Ekim'de sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da talipleri artan Marcao ve Luyindama'nın takımdan gönderilmesi halinde teknik direktör Fatih Terim'in de kadroda görmek istediği isim için hamle yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 18.10.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 08:52
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Galatasaray'da Marcao veya Luyindama giderse o ismin bonservisi alınacak! Fatih Terim onay verdi

Transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray, orta saha takviyesinde ise taraftarını mutlu edememişti.

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Galatasaray'da Marcao veya Luyindama giderse o ismin bonservisi alınacak! Fatih Terim onay verdi

Kadrosuna 6 numara katamadan transfer dönemini kapatan Galatasaray, ocak ayını beklemeye başladı.

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Galatasaray'da Marcao veya Luyindama giderse o ismin bonservisi alınacak! Fatih Terim onay verdi

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda listenin ilk sırasına takım içinden bir isim yazıldı: Marcelo Saracchi...

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Galatasaray'da Marcao veya Luyindama giderse o ismin bonservisi alınacak! Fatih Terim onay verdi

Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fatih Terim, Fenerbahçe ve Rangers maçlarında eksikliği çok hissedilen Uruguaylı sol bekin takımda kalmasını istiyor.

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Galatasaray'da Marcao veya Luyindama giderse o ismin bonservisi alınacak! Fatih Terim onay verdi

Yönetim ara transferde Saracchi için Alman ekibi Leipzig'le yeniden masaya oturacak.

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