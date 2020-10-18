Galatasaray'da Marcao veya Luyindama giderse o ismin bonservisi alınacak! Fatih Terim onay verdi

Yaz transfer ve tescil döneminin 5 Ekim'de sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da talipleri artan Marcao ve Luyindama'nın takımdan gönderilmesi halinde teknik direktör Fatih Terim'in de kadroda görmek istediği isim için hamle yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri