17 Ekim 2020, Cumartesi

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Galatasaray locaları açıyor! İşte satış fiyatları

Son dakika Galatasaray haberi: Corona virüsü salgını nedeniyle uzun bir süredir stadyumlara seyirci alınmıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu aldığı son kararla, localara yüzde 30 oranında taraftar alınacak. Galatasaray da Alanyaspor'la oynayacağı maç öncesi localarını satışa çıkardı. İşte sarı kırmızılı takımın loca fiyatları...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 12:16
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Galatasaray locaları açıyor! İşte satış fiyatları

Süper Lig'de pazartesi günü sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da, TFF'den çıkan izin üzerine stattaki localar satışa sunuldu.

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Galatasaray locaları açıyor! İşte satış fiyatları

Beşiktaş'ın bu haftayı 'bay' geçmesi ve Fenerbahçe'nin de Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olması nedeniyle, 3 büyükler içinde locasını ilk satışa sunan kulüp sarı-kırmızılılar oldu.

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Galatasaray locaları açıyor! İşte satış fiyatları

Türk Telekom Stadı'nda toplam 198 adet locası bulunan Galatasaray'da locaların bir kısmı daha önce satıldığı için, satılamayanların 'haftalık' olarak kiralanacağı belirtildi.

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Galatasaray locaları açıyor! İşte satış fiyatları

Kapasiteleri 8 ila 27 kişi arasında değişen locaların fiyatları, beklendiği gibi yüksek oldu.

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Galatasaray locaları açıyor! İşte satış fiyatları

Hürriyet'te yer alan habere göre normalde 8 kişinin alındığı, Türk Telekom Stadı'nın kale arkasında yer alan en düşük fiyatlı locaların bir maçlık kira bedeli 10 bin lira olarak açıklandı.

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