03 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Marcao tepkileri

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Erzurumspor ile Galatasaray 1-1 berebere kaldı. Sarı - kırmızılı taraftarlar BB Erzurumspor'da Rashad Muhammed'in attığı golde hatan yapan Marcao'ya büyük tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 03.03.2019 21:08
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Galatasaray'da Marcao tepkileri
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Galatasaray'da Marcao tepkileri
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Galatasaray'da Marcao tepkileri
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Galatasaray'da Marcao tepkileri
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Galatasaray'da Marcao tepkileri
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