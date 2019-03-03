03 Mart 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Marcao tepkileri
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Erzurumspor ile Galatasaray 1-1 berebere kaldı. Sarı - kırmızılı taraftarlar BB Erzurumspor'da Rashad Muhammed'in attığı golde hatan yapan Marcao'ya büyük tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 03.03.2019 21:08
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı