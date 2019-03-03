03 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Erzurum-Galatasaray maçında hava nasıl olacak! İşte son durum

Süper Lig'de lider Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Taraftarlar maç öncesi ve maç anında Erzurum'daki hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İşte BB Erzurumspor - Galatasaray maçının oynanacağı saatte hava durumu ile ilgili tahminler....

Giriş Tarihi: 03.03.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 13:44
  • 1
  • 5
Erzurum-Galatasaray maçında hava nasıl olacak! İşte son durum

Galatasaray zorlu BB Erzurumspor maçı öncesi dün şehre giderken, havalimanında taraftarlarca karşılandı. Sarı Kırmızılı taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterirken, futbolcular da sevgi gösterilerine karşılık verdi.

  • 2
  • 5
Erzurum-Galatasaray maçında hava nasıl olacak! İşte son durum

Hafta içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu'na maç saati değişikliği için başvuran Galatasaray, TFF'den olumsuz yanıt almıştı.

  • 3
  • 5
Erzurum-Galatasaray maçında hava nasıl olacak! İşte son durum

Pazartesi günkü tahminlere göre Erzurum'da maç saati -15 derecede sıcaklık ve kar yağışı bekleniyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü o tahminlerini bu sabah saati itibariyle güncelledi.

  • 4
  • 5
Erzurum-Galatasaray maçında hava nasıl olacak! İşte son durum

Meteoroloji tarafından yapılan yeni tahminlerde hava sıcaklığının maç esnasında -5 derece civarında olacağı duyuruldu. Maç esnasında herhangi bir yağış beklenmezken, havanın açık olacağı kaydedildi.

  • 5
  • 5
Erzurum-Galatasaray maçında hava nasıl olacak! İşte son durum

Rüzgar ile ilgili de herhangi bir olumsuzluk beklenmediği açıklandı.

MAÇIN OYNANACAĞI KAZIM KARABEKİR STADI'NIN SON DURUMU...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör