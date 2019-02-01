Galatasarayda Maiconun sözleşmesi askıya alındı

Galatasaray'da Maicon'un sözleşmesi askıya alındı

Galatasaray'da çok sevilse de ağır olduğu için gözden düşen Maicon, takımda kaldı Aslan, Luyindama'ya lisans çıkarabilmek için Sambacı'nın sözleşmesini dondurdu.