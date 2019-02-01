01 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Maicon'un sözleşmesi askıya alındı

Galatasaray'da çok sevilse de ağır olduğu için gözden düşen Maicon, takımda kaldı Aslan, Luyindama'ya lisans çıkarabilmek için Sambacı'nın sözleşmesini dondurdu.

Giriş Tarihi: 01.02.2019 10:08
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Galatasarayda Maiconun sözleşmesi askıya alındı

Galatasaray'da profesyonelce çalışan, attığı gollerle takıma katkı sağlayan fakat ağır olduğu için tartışılan Maicon'un sözleşmesi askıya alındı.

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Galatasarayda Maiconun sözleşmesi askıya alındı

Teknik direktör Fatih Terim'in 'Hızlı stoper' tanımına uymayan Brezilyalı yıldız, Çin ve Japonya'dan gelen tekliflere rağmen takımdan ayrılmadı.

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Galatasarayda Maiconun sözleşmesi askıya alındı

30 yaşındaki Sambacının sözleşmesi, Luyindama transferiyle donduruldu.

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Galatasarayda Maiconun sözleşmesi askıya alındı

Sao Paulo'dan 8 milyon Euro'ya gelen Maicon'un 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.

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Galatasarayda Maiconun sözleşmesi askıya alındı

Ailevi sebepler yüzünden kafası bir hayli karışık olan Maicon'un Brezilya'ya dönmek istediği ancak taliplisi olmadığı için kaldığı öğrenildi.

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