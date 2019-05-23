23 Mayıs 2019, Perşembe

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Belhanda Al Hilal’de! 13 milyon Euro...

Suudi Arabistan medyası, Fas kaynaklarına dayandırdığı haberlerle Belhanda'nın 13 milyon Euro karşılığında Al Hilal'a transfer olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 01:51 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 08:49
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Belhanda Al Hilal’de! 13 milyon Euro...

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Younes Belhanda için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Belhanda Al Hilal’de! 13 milyon Euro...

Suudi Arabistan medyası Fas kaynaklarına dayandırdığı haberlerle Belhanda'nın Bafétimbi Gomis'in takımı Al Hilal'e transfer olduğunu iddia etti.

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Belhanda Al Hilal’de! 13 milyon Euro...

Geçtiğimiz sezon Gomis'i Galatasaray'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Al Hilal iddiaya göre bu kez de Belhanda için sarı kırmızılı takıma teklifte bulundu.

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Belhanda Al Hilal’de! 13 milyon Euro...

Suudi Arabasitan basınında çıkan haberlere göre 2 sezon önce Dinamo Kiev'den 9 milyon Euro karşılığında transfer edilen Belhanda 13 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e transfer oldu.

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Belhanda Al Hilal’de! 13 milyon Euro...

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 35 maça çıkan Faslı oyuncu 4 gol 10 asistlik performans gösterdi.

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