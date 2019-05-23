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Belhanda Al Hilal’de! 13 milyon Euro...
Suudi Arabistan medyası, Fas kaynaklarına dayandırdığı haberlerle Belhanda'nın 13 milyon Euro karşılığında Al Hilal'a transfer olduğunu duyurdu.
Giriş Tarihi: 23.05.2019 01:51 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 08:49
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