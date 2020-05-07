Corona virüsü salgını sonrası yerle bir! Değeri...

Dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor müsabakalarını da etkilemiş ve birçok lig erteleme ya da iptal kararı almıştı. Corona virüsü tıpkı birçok iş dalına olduğu gibi futbol endüstrisine de büyük bir darbe vururken, yıldız futbolcuların da piyasa değeri bir hayli düştü. Muhasebe firması KPMG'nin verilerine göre, kariyerini Türkiye'de sürdüren yıldız futbolcuların ücretlerinde de büyük bir düşüş yaşanacak. İşte corona virüsü pandemisinin Avrupa ve Türk futbolunda bıraktığı dev zarar ve yıldız futbolcuların yeni bonservis bedelleri...

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Giriş Tarihi: 07.05.2020 15:23 ABONE OL