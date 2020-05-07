07 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Corona virüsü salgını sonrası yerle bir! Değeri...

Dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor müsabakalarını da etkilemiş ve birçok lig erteleme ya da iptal kararı almıştı. Corona virüsü tıpkı birçok iş dalına olduğu gibi futbol endüstrisine de büyük bir darbe vururken, yıldız futbolcuların da piyasa değeri bir hayli düştü. Muhasebe firması KPMG'nin verilerine göre, kariyerini Türkiye'de sürdüren yıldız futbolcuların ücretlerinde de büyük bir düşüş yaşanacak. İşte corona virüsü pandemisinin Avrupa ve Türk futbolunda bıraktığı dev zarar ve yıldız futbolcuların yeni bonservis bedelleri...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 15:23
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Corona virüsü salgını sonrası yerle bir! Değeri...

Corona virüsü (koronavirüsü) Türkiye Süper Lig'i dahil olmak üzere Avrupa'da ve dünyada birçok ligin ertelenmesine sebep olmuştu.

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Corona virüsü salgını sonrası yerle bir! Değeri...

Bu süre zarfında gerek FIFA, gerekse UEFA, futbol endüstrisinin devamına ilişkin alacağı kararlara dair bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

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Corona virüsü salgını sonrası yerle bir! Değeri...

Federasyonlar ve yayıncı kuruluşlar, futbolun oynanmasının 'gerekli olduğunu' savunurken, yaşanılan mali tabloyu da gözler önüne serdi.

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Corona virüsü salgını sonrası yerle bir! Değeri...

Dünya üzerine birçok kulüp, Barcelona ve Juventus başta olmak üzere, oyuncularından yıllık maaşlarında indirim talep etti.

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Corona virüsü salgını sonrası yerle bir! Değeri...

SÜPER LİG'DE DE İNDİRİM FURYASI
Öte yandan Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da, yüksek maaş alan futbolcularından indirime gitmelerini istedi. Bazı futbolcular teklifi kabul ederken, bazıları yönetimlerine ret cevabı verdi.

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