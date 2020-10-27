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Galatasaray'da kritik toplantıda Belhanda ve Feghouli isteği! Fatih Terim'den flaş talep

Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim görüşmesinin ardından toplantı detayları ortaya çıkmaya başladı. Tecrübeli teknik adam, yönetimden Belhanda ve Feghouli'yle ilgili flaş bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri


Giriş Tarihi: 27.10.2020 13:46
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Galatasaray'da kritik toplantıda Belhanda ve Feghouli isteği! Fatih Terim'den flaş talep

Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim, gündemdeki konuları ve yaşanan krizi konuşmak için bir toplantı yaptı. Terim'in görevine son verileceği yönünde çıkan iddiaların aksine iki taraf da sorun olmadığını açıkladı.

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Galatasaray'da kritik toplantıda Belhanda ve Feghouli isteği! Fatih Terim'den flaş talep

Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, toplantının perde arkasını yazdı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da kritik toplantıda Belhanda ve Feghouli isteği! Fatih Terim'den flaş talep

"Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim'in yaptığı toplantıdan kriz çıkmazdı. Çünkü iki taraf da G.Saraylı.

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Galatasaray'da kritik toplantıda Belhanda ve Feghouli isteği! Fatih Terim'den flaş talep

Ancak sorunlar da masaya yatırıldı. Özellikle Fatih hocanın yönetime, oyuncularla ilgili yapılan açıklamalardan dolayı rahatsızlığını dile getirdiğini duydum.

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Galatasaray'da kritik toplantıda Belhanda ve Feghouli isteği! Fatih Terim'den flaş talep

Hoca burada haklı. Takımı kendisi yönetiyor, başkan Cengiz ve yönetimi de futbolcuların paralarını ödemeye özen gösteriyor.

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