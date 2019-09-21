21 Eylül 2019, Cumartesi

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Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna başlayan Galatasaray'da PFDK tarafından verilen cezalar ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile girilen münakaşa sonrası sarı-kırmızılı camiada kenetlenme beklenirken, yönetim içinde büyük bir kriz yaşandığı iddia edildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 10:02
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Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak...

Son dönemde TFF'nin verdiği cezalar, rakiplerin başkan ve yöneticilerinin Galatasaray'a yönelik sözleri, sarı-kırmızılı camiada büyük tepki çekerken sarı-kırmızılılarda beklenen kenetlenme, yerini derin çatlaklara bırakmaya başladı.

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Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak...

Galatasaray'da taraftarından genel kurul üyesine kadar oluşan ortak fikir; birlik ve beraberlik...

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Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak...

Ancak kulüp içinde ilginç olaylar yaşanıyor.

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Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak...

Yönetimin bütün camiayı kucaklaması birlik için öncü olması beklenirken Başkan ve yöneticiler arasında koltuk kavgaları yaşandığı ortaya çıktı.

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Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak...

Geçtiğimiz günlerde yapılan yönetim kurulu toplantısında İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak en yakın olağanüstü ya da olağan seçimde başkan adayı olacağını söyledi.

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