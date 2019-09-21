Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna başlayan Galatasaray'da PFDK tarafından verilen cezalar ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile girilen münakaşa sonrası sarı-kırmızılı camiada kenetlenme beklenirken, yönetim içinde büyük bir kriz yaşandığı iddia edildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





