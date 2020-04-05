Spor camiası corona virüsü sonrası karantinada neler yapıyorlar? İşte o paylaşımlar...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında tüm dünya alarma geçmiş ve bununla birlikte spor müsabakaları da ileri bir tarihe ertelenmişti. Alınan bu kararlar sonrası spor camiası kendilerini gönüllü karantinaya alırken, evlerinde olan biteni de zaman zaman sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyorlar. Peki yıldız oyuncular evlerinde ne yapıyor? İşte futbolcuların sosyal medyadan paylaştığı o kareler...

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Giriş Tarihi: 05.04.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 14:40 ABONE OL