Galatasaray'da karar verildi! Ryan Babel'den sonra 4 isim daha yolcu

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda ayrılık sinyali verildi. İlk olarak Ryan Babel'i Ajax'a kiralayan Galatasaray'da 4 isimle de yollar ayrılıyor... İşte detaylar...