11 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da karar verildi! Ryan Babel'den sonra 4 isim daha yolcu

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda ayrılık sinyali verildi. İlk olarak Ryan Babel'i Ajax'a kiralayan Galatasaray'da 4 isimle de yollar ayrılıyor... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 21:46 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 21:50
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Galatasaray'da karar verildi! Ryan Babel'den sonra 4 isim daha yolcu

4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemine hızlı giriş yapan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. İlk yarıda sadece 27 puan toplayabilen ve 7. sırada bulunan sarı kırmızılı ekipte performansıyla teknik heyeti memnun etmeyen isimlerle yolların ayrılmasına karar verildi.

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Galatasaray'da karar verildi! Ryan Babel'den sonra 4 isim daha yolcu

İlk olarak Ryan Babel, Hollanda 1. Futbol Ligi ekiplerinden Ajax'a transferini resmiyete bindirmek üzere geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya gitmişti.

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Galatasaray'da karar verildi! Ryan Babel'den sonra 4 isim daha yolcu

Galatasaray bugün KAP'a yaptığı bildirimde Hollandalı oyuncunun 1 milyon 550 bin Euro bedelle sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandığını açıkladı. Sarı kırmızılı ekiple şimdiye dek 20 maçta görev alan Babel 5 gol attı. A Spor'un haberine göre 33 yaşındaki oyuncunun ardından 4 isimle daha yolların ayrılmasına karar verildi.

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Galatasaray'da karar verildi! Ryan Babel'den sonra 4 isim daha yolcu

Sezon başında 600 bin Euro bedelle İspanyol ekibi Celta Vigo'dan sezon sonuna kadar kiralanan Emre Mor ile yolların ayrılmasına karar verildi.

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Galatasaray'da karar verildi! Ryan Babel'den sonra 4 isim daha yolcu

Ayrıca 2 Temmuz'da 3 yıl için 21 milyon TL değerinde bir sözleşme imzalanan orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz da gözden çıkarıldı.

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