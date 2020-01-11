11 Ocak 2020, Cumartesi
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Fatih Terim'den ilk 11'de 5 değişiklik! İşte 2020 model Galatasaray
Ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan ve Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı renklerine bağlayan Galatasaray, sezonun ikinci yarısında yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde ligi zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanmak isteyen sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adamın ikinci yarı kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın ligin ikinci yarısında sahaya çıkması beklenen 11'i...
Giriş Tarihi: 11.01.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 12:20
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