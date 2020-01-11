11 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den ilk 11'de 5 değişiklik! İşte 2020 model Galatasaray

Ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan ve Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı renklerine bağlayan Galatasaray, sezonun ikinci yarısında yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde ligi zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanmak isteyen sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adamın ikinci yarı kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın ligin ikinci yarısında sahaya çıkması beklenen 11'i...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 12:20
  • 1
  • 21
Fatih Terim'den ilk 11'de 5 değişiklik! İşte 2020 model Galatasaray

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayam ve çalışmalarına Antalya'da devam eden Galatasaray, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı sahaya yansıtmadı.

  • 2
  • 21
Fatih Terim'den ilk 11'de 5 değişiklik! İşte 2020 model Galatasaray

Avrupa'ya veda eden, ligde de lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde bulunan Aslan, sezonun ikinci yarısında durumu tersine çevirmek için gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

  • 3
  • 21
Fatih Terim'den ilk 11'de 5 değişiklik! İşte 2020 model Galatasaray

Ocak ayına hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika takviyeleriyle ikinci yarı öncesi rakiplerine gözdağı verdi.

  • 4
  • 21
Fatih Terim'den ilk 11'de 5 değişiklik! İşte 2020 model Galatasaray

İkinci yarıya taze bir başlangıç yapmayı amaçlayan Galatasaray, Fatih Terim'in sözünü verdiği büyük değişimi gerçekleştirmek için somut adımlar atmayı sürdürüyor.

  • 5
  • 21
Fatih Terim'den ilk 11'de 5 değişiklik! İşte 2020 model Galatasaray

Beklentilerin çok altında kalan Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayırmak üzere olan sarı-kırmızılılar, beklerini Linnes ve Saracchi ile değiştirdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör