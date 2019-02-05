05 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray kritik virajda!

Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı ekip, 24 gün içinde 3 kulvarda 7 maça çıkacak. Sadece lige konsantre olan lider ise aynı dönemde biri deplasman sadece 3 maç oynayacak.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 00:29 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 07:54
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Galatasaray kritik virajda!

Alanya beraberliği ile şubat ayına kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'ı devamında da zorlu bir periyot bekliyor.

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Galatasaray kritik virajda!

Yarın Hatayspor maçıyla başlayacak seri ile birlikte sarı-kırmızılılar 24 gün içerisinde 7 maça çıkacak.

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Galatasaray kritik virajda!

Şubat ayının ilk maçına cumartesi günü Alanya deplasmanında çıkan ve puan kaybı yaşayan Cimbom bu ay neredeyse 3 günde bir maç oynayacak.

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Galatasaray kritik virajda!

3 kulvarda ayakta kalma mücadelesi verecek olan Aslan, Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica ile iki karşılaşmaya çıkacak.

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Galatasaray kritik virajda!

İLK SINAVINI GEÇTİ

Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Hatay ile iki maç yapacak.

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