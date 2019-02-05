Galatasaray kritik virajda!

Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı ekip, 24 gün içinde 3 kulvarda 7 maça çıkacak. Sadece lige konsantre olan lider ise aynı dönemde biri deplasman sadece 3 maç oynayacak.