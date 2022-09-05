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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’dan yerli harekatı! Okan Buruk’un rotasyon planı...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan yerli harekatı! Okan Buruk'un rotasyon planı...

Galatasaray transfer harekatına geri dönüyor. Yerli rotasyonunu arttırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan gündemine aldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 05.09.2022- 00:47 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022- 01:28
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