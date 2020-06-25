Galatasaray efsanesi geri dönüyor! Fatih Terim'le görüşecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaz transfer döneminde gerek takımda gerekse teknik heyette büyük değişimlere imza atacak. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine sarı-kırmızılı eski futbolcuyu ekibine dahil etmek isteyen Terim, yıldız isimle görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 25.06.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 17:15 ABONE OL