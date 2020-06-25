25 Haziran 2020, Perşembe

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Galatasaray efsanesi geri dönüyor! Fatih Terim'le görüşecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaz transfer döneminde gerek takımda gerekse teknik heyette büyük değişimlere imza atacak. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine sarı-kırmızılı eski futbolcuyu ekibine dahil etmek isteyen Terim, yıldız isimle görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 17:15
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Galatasaray efsanesi geri dönüyor! Fatih Terim'le görüşecek

Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı...

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Galatasaray efsanesi geri dönüyor! Fatih Terim'le görüşecek

Kısa süre önce Hasan Şaş ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, gelecek sezon için önemli isimleri teknik ekibe katmayı planlıyor.

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Galatasaray efsanesi geri dönüyor! Fatih Terim'le görüşecek

Bu bağlamda Fatih Terim, eski öğrencisi ve sarı kırmızılı taraftarların unutamadığı o ismi yeniden kulübe kazandırmanın düşüncesi içerisinde.

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Galatasaray efsanesi geri dönüyor! Fatih Terim'le görüşecek

İtalyan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak o bilgiyi paylaştı.

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Galatasaray efsanesi geri dönüyor! Fatih Terim'le görüşecek

Fotomaç'ın dış basından derlediği haber şu şekilde:

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