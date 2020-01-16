16 Ocak 2020, Perşembe
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Galatasaray'da Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor! Şimdi de...
Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmıştı. Nijeryalı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda, genç oyuncuya yurt içinden adeta teklif yağıyor! TFF 1. Lig ekipleri, 23 yaşındaki futbolcu için yarış haline girmiş ve son olarak Bursaspor talip olmuştu. Yeşil-beyazlı takıma transferde rakip çıktı! Peki, Ryan Babel'i Ajax'a kiralayan ve Onyekuru'nun rahatsızlığı nedeniyle sahalara geç dönecek olmasıyla beraber Cimbom'un bu transferde kararı ne olacak? İşte transferdeki tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 16.01.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 12:02
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