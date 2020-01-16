16 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor! Şimdi de...

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmıştı. Nijeryalı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda, genç oyuncuya yurt içinden adeta teklif yağıyor! TFF 1. Lig ekipleri, 23 yaşındaki futbolcu için yarış haline girmiş ve son olarak Bursaspor talip olmuştu. Yeşil-beyazlı takıma transferde rakip çıktı! Peki, Ryan Babel'i Ajax'a kiralayan ve Onyekuru'nun rahatsızlığı nedeniyle sahalara geç dönecek olmasıyla beraber Cimbom'un bu transferde kararı ne olacak? İşte transferdeki tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 12:02
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Galatasaray'da Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor! Şimdi de...

Şampiyonluğun favorilerinden olan Galatasaray, transferde dur durak bilmiyor! Transfer döneminde Saracchi ve Onyekuru'yu kadrosuna katarak adından söz ettiren sarı-kırmızılılar, son olarak Sekidika'yı da kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'da Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor! Şimdi de...

Eskişehirspor ile alacaklarına karşılık sözleşmesini fesheden Nijeryalı forvet, Galatasaray ile sözleşme imzalamıştı.

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Galatasaray'da Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor! Şimdi de...

29 MAÇTA 14 GOL 3 ASİST

1.5 yıl TFF 1. Lig'de Eskişehirspor forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, 29 maça çıkmış ve 14 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

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Galatasaray'da Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor! Şimdi de...

Genç oyuncuya TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor talip olmuş, oyuncuyu kiralamak istemişti. Fakat Sekidika'da flaş bir gelişme daha yaşandı! Genç forvet için Bursaspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor da talip oldu.

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Galatasaray'da Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor! Şimdi de...

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, "Galatasaray'dan Jesse'nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz'le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse'nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde" ifadelerini kullandı.

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