16 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray stoperini Arjantin'de buldu! İşte yapılan teklif

Hızlı bir ara transfer dönemi geçiren ve Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi, Jesse Sekidika gibi isimlerle resmi sözleşme imzalayan Galatasaray'a stoper transferi için girişimler sürüyor. Luyindama'nın sakatlığı sonrası bu bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen ve Mert Çetin ile Jeison Murillo gibi isimlerden sonuç alamayan Cimbom, aradığı ismi Güney Amerika'da buldu. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 02:15 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 07:15
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Galatasaray stoperini Arjantin'de buldu! İşte yapılan teklif

İkinci devreye stoper problemini hallederek başlamak isteyen Galatasaray'da Christian Luyindama'nın yerine alınacak isim hala belirsizliğini koruyor.

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Galatasaray stoperini Arjantin'de buldu! İşte yapılan teklif

Mert Çetin ve Murillo transferlerinde yol alamayan G.Saray, Arjantin'in Velez kulübünde forma giyen Luis Abram'a yöneldi.

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Galatasaray stoperini Arjantin'de buldu! İşte yapılan teklif

Arjantin basınındaki haberlere göre, sarı-kırmızılı yönetim, Terim'in de onay verdiği 23 yaşındaki stoperin bonservisi için 3.5 milyon euro önerdi. Ancak Velez yönetiminin bu teklifi az bulduğu ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

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Galatasaray stoperini Arjantin'de buldu! İşte yapılan teklif

Velez Sarsfield'ın bir yıl daha sözleşmesi bulunan Abram'ın bonservisini 5 milyon Euro vermeye hazır olduğu yorumları yapıldı.

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Galatasaray stoperini Arjantin'de buldu! İşte yapılan teklif

LUIZ ABRAM KİMDİR?

23 yaşındaki Luis Abram 1.81 boyunda... 18 Ocak 2018'de Sport. Cristal'den 480 bin Euro bedelle Velez Sarsfield'e transfer oldu. Bu sezon 13 maçta forma giydi.

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