Galatasaray stoperini Arjantin'de buldu! İşte yapılan teklif

Hızlı bir ara transfer dönemi geçiren ve Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi, Jesse Sekidika gibi isimlerle resmi sözleşme imzalayan Galatasaray'a stoper transferi için girişimler sürüyor. Luyindama'nın sakatlığı sonrası bu bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen ve Mert Çetin ile Jeison Murillo gibi isimlerden sonuç alamayan Cimbom, aradığı ismi Güney Amerika'da buldu. Galatasaray son dakika transfer haberleri...