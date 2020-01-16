16 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transferde vergi engeli

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamlayan Galatasaray, devre arasına bomba gibi bir giriş yapmıştı. Önce Saracci ve Onyekuru'yu daha sonra Eskişehirspor'dan Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray, transferde vergi engeline takıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 11:15
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Galatasaray'a transferde vergi engeli

Süper Lig kulüplerinin birçoğu, harcama limitleri nedeniyle transferde zor durum yaşarken, bu konuda en rahat durumda bulunan Galatasaray'ın da karşısına sürpriz bir vergi engeli çıktı.

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Galatasaray'a transferde vergi engeli

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların üç yeni transferi Saracchi, Onyekuru ve Jesse Sekidika, kulübün yaklaşık 60 milyon lira tutan vergi borcu nedeniyle henüz tescil edilmedi.

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Galatasaray'a transferde vergi engeli

Onyekuru, hastalığı nedeniyle zaten oynayamayacakken, diğer iki transfer ise Türkiye Futbol Federasyonu'na tescil edilememesi nedeniyle dünkü Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında yer alamadı.

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Galatasaray'a transferde vergi engeli

Ara transfer döneminin son tarihi olan 31 Ocak'a kadar bir düzenleme beklentisi içerisinde olan sarı-kırmızılılar, bunun gerçekleşmemesi durumunda 60 milyon lirayı ödemek zorunda kalacak.

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Galatasaray'a transferde vergi engeli

Galatasaray'ın dosyasının da bundan dolayı Kulüp Lisans Kurulu'nda beklediği dile getirildi.

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