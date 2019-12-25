Galatasaray transferde gözünü kararttı! 9 yıldız birden...

Devre arası transfer dönemi için gün sayan Galatasaray'ın bomba denilebilecek o listesi basına sızdı... Sezonun ilk yarısında çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan sarı kırmızılılar, 'Gençlik Operasyonu' için düğmeye bastı. "Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız" diyen Fatih Terim yönetime listeyi sunduğu öğrenildi. Listede 19-23 yaş arasında tam 9 futbolcu bulunuyor. Peki o isimler kim? Transfer süreçlerine dair son durum ne? İşte Galatasaray'daki son dakika transfer gelişmeleri ve o isimlere dair ayrıntılar...