06 Ekim 2019, Pazar

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Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönerek 2 puan kaybetti. Mücadelede Galatasaray sahaya yansıttığı futbolla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin eleştirilerine hedef oldu. Sosyal medyada da durum pek farklı değil... Maçtan sonra sarı-kırmızılı taraftarların deneyimli teknik adam Fatih Terim'e tepkisi vardı. İşte sosyal medyada Fatih Terim yorumları...

Giriş Tarihi: 05.10.2019 23:23
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Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'

Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü. Fatih Terim'in oyuncu tercihlerini ve yaptığı değişiklikleri beğenmeyen sarı-kırmızılı taraftarlar deneyimli teknik adamı sosyal medya üzerinden eleştirdi.

İşte sosyal medyada Fatih Terim tepkileri...

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Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'
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Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'
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Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'
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Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'
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